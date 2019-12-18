شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين يشاركون في 8 ورش بمنتدى شباب العالم وممثل التجمع:المنتدى رسالة سلام ومنصة حوارية لتبادل الأفكار ووجهات النظر المختلفة

كتب علاء عصام

شارك شباب تنسيقية الاحزاب والسياسيين في عدد من الورش ابرزها “الذكاء الاصطناعي والفن والمجتمع وتقارب الحضارات والامن الغذائي والجذور المشتركة بين شباب المتوسط وتمكين ذوي القدرات الخاصة”.

قال عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب التجمع إن شباب الحزب شاركوا في ورش حول قضايا القارة الافريقية والامن الغذائي لافتا الي ان منتدي شباب العالم رسالة سلام ومنصة حوارية لتبادل الافكار ووجهات النظر المختلفة ونقل خبرات الدول الاخري.

واضاف أن شباب التنسيقية استطاع ان يدخل في حوار مفتوح مع شباب العالم من مختلف الدول بدون اي قيود واستفاد كثيرا من خبراتهم المتنوعة في مختلف المجالات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية.

وقال د. محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين عن حزب إرادة جيل وأن منتدى شباب العالم فرصة للشباب من جميع دول العالم، للحوار الجاد والمباشر سواء مع بعضه البعض أو مع صناع القرار والمسؤولين حول العالم.

وتابع: “تعد التنسيقية نموذجا حقيقيا من نماذج التمكين السياسى الضرورى فى عملية التنمية السياسية، حيث أنها نجحت في خلق حالة من الحوار بين مختلف التيارات السياسية و مناقشة القضايا التي يواجهها المجتمع المصري، و الخروج برؤى و اطروحات واقعية قابلة 4 لتنفيذ، مما يعنى أننا أمام تجربة مميزة لصناعة جيل مميز، يمتلك أدوات التعامل مع الواقع لتغييره والتأثير فيه و الوصول لحياه سياسية حقيقية لم تشهدها مصر لسنوات كثيرة”.

واشار الي ان التنسيقية شاركت بأوراق عمل في جلسات و ورش المنتدى ( الذكاء الاصطناعي. والفن و المجتمع و تقارب الحضارات والأمن الغذائي والجذور المشتركة بين شباب المتوسط و تمكين ذوي القدرات الخاصة).

وفي ذا السياق قال د. خالد بدوي استاذ مساعد بجامعة الزقازيق وباحث في المجال السياسي؛ وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين إن شباب مصر وشباب العالم تلاقوا في سيناء في اطار حضاري وثقافي وفكري متجدد؛ وتأتي النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم تحت شعار “مصر نقطة التلاقي”.

واضاف بدوي أن شباب العالم يتحاور ليقدموا رسالة سلام وليدعموا مبدأ الاختلاف لارساء دعائم المحبة في موضوعات متعددة وحيوية.

كما قال احمد نصار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مساعد رئيس حزب الغد للتنظيم ان الفاعليات الثقافية والترفيهية والسياسية في تزايد ملحوظ عن النسختين السابقتين, وتابع: “المنتدى هذا العام له تاثير كبير علي الشباب المشاركين وللتنسيقية ادوار عديدة في الحياة السياسية المصرية ومن اهم وأبرز ادوار التنسيقية هو اعداد مشاريع قانون وإنتاج العديد من الأفكار السياسية للنهوض بالحياة السياسية المصرية ونسعي لحل مشكلات متعلقة بممارسة الحياة السياسية المصرية من خلال صالون التنسيقية السياسي الذي اقيم منه نسختان سابقتان.

وتابع: “التعاون بين الشباب المصري والأجنبي هو تعاون مثمر وفعال ونعمل علي نقل ثقافات عديد للشباب المصري كما نعمل علي نقل الثقافة المصرية العريقى للعديد من شباب العالم.

قال أحمد نشأت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحركة الوطنية المصرية إن النسخة الثالثة للمنتدى تناقش قضايا وموضوعات مهمة ليس للشباب فقط بل للمجتمعات بكافة طوائفها, فالمنتدى أصبح أكبر منصة حوار للشباب في العالم وهذه النسخة ستكون أكثر تميزا وهو ما اعتدنا عليه من اللجنة المنظمة التي تعمل دائما على التميز والتطور من نسخة إلى أخرى.

واشار الي ان التعاون بين الشباب المصري وشباب العالم تعاون مثمر جدا وفيه الكثير من اكتساب المهارات والخبرات وتبادل الأفكار خاصة ان الموضوعات التي تتم مناقشتها سواء في ورش العمل أو الجلسات العامة لها اهميتها المشتركة بيننا جميعاً وهو امر أراه من الأسباب الهامة جدا لنجاح المنتدى في نسختيه السابقتين وفي نسخته الحالية.