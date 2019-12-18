سيد جمعة :إطلاق 20 أوتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء خطوة على الطريق الصحيح

أشاد أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام سيد جمعة بإطلاق محافظة القاهرة أمس الثلاثاء 20 أوتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي للانضام لأسطول النقل العام، بالإضافة إلى الاحتفال بإطلاق أول أوتوبيس كهربائي ، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة ،وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد “جمعة” الذي شارك في إطلاق الاتوبيسات الجديدة إن هناك مخطط لانضمام 2000 أوتوبيس يعمل بالغاز، خلال الفترة القادمة،موضحا أن الأوتوبيس يتضمن 60 مقعد غير مكيف، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على مراعاة أن يحتوى على مكيف خلال الخطة المستقبلية،وموضحا ان ذلك يعتبر خطوة على الطريق الصحيح من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين،والتقليل من النفقات. وقال أن السيارات الكهربائية تحتوى على ٦ كاميرات مراقبة داخلية وخارجية و مكان مخصص لذوى القدرات الخاصة،وتعمل ورديتين من الخامسة و النصف صباحا و حتى الثانية عشر مساءا،و بنفس التعريفة القديمة للخطوط.وأشار إلى أن السيارة الواحدة توفر أكثر من مائة ألف جنيه فى السنة فى استخدام الوقود،وتقوم بانخفاض الجانب الأيمن حتى مستوى الأرض ليسهل على صعود المعاقين بعجلاتهم و اجهزتهم بجانب المحافظة على سلامة البيئة.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قد قال إن الأوتوبيسات الجديدة تأتي ضمن جهود تطوير أسطول هيئة النقل العام، والحفاظ على البيئة من خلال توفير وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة.