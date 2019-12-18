الاتحاد السكندرى يطالب بالمساواة وحضور جمهوره المباريات القادمة

كتب احمد سلامة

جدد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري مطالب ادارة وجماهير زعيم الثغر بحضورجمهور النادى المباريات القادمة اسوة ببعض الفرق الاخرى.وأضاف ان جماهير الاتحاد تتميز بالالتزام بأدبيات الرياضة وتعليمات الجهات الامنية ولم تحدث منه تجاوزات فى المباريات السابقة التى كان يحضرها الجمهور .وأنتقد مصيلحى قرارات اللجنة الخماسية التي تدير شئون الدوري والمسابقة، مؤكدًا أن اللجنة الخماسية تكيل بمكيالين مع الأندية.من جهة اخرى دشنت جماهير نادى الاتحاد السكندري حملة على مسائل التواصل الاجتماعى تتطالب الجهات الامنية بالموافقة على حضور المباريات، وأسوة بجماهير الأهلى والزمالك التى تحرص على حضور مباريات فرقها بالدورى . كما واصل اليوم الفريق تدريباته بحضور كابتن طلعت يوسف استعدادا للقاء المقبل أمام فريق أف. سى. مصر في الجولة التاسعة، من عمر منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الخامسة من مساء الجمعة، المقبل بملعب ستاد الإسكندرية.