استمرارتنفيذ قرارات الازالة فى جميع احياء الاسكندرية

كتب احمد سلامة

واصلت الاجهزة التنفيذية فى جميع احياء الاسكندرية تنفيذ قرارات الازالة للمبانى المخالفة التى صدرت لها قرارات ازالة ولم يتم تنفيذها ففى حي الجمرك تم إزالة الأدوار المخالفة بالعقار رقم 38 بشارع مسجد تربانة، والعقار رقم 62 بشارع الشهيد مصطفى حافظ بمنطقة المنشية، وذلك بقيادة نجوى أمين رئيس الحي، والمهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي ولجنة الإزالة بالحي وإدارة المشروعات، وبتواجد قوة أمنية من مديرية الأمن وقسم المنشية ووحده شرطة المرافق بالحي. وتم استكمال إزالة الأعمدة الخرسانية والمسطح والحوائط الداخلية والخارجية للعقار رقم 38 بشارع مسجد تربانة، وفقا للقرار 228 لسنة 2019، وتم إزالة الأدوار المخالفة التاسع والثامن والسابع والسادس والخامس، وجارى إزالة الدور الرابع بعد الميزان وتم العمل على إزالة مخلفات التكسير وجاري الاستكمال.كما تم استكمال الإزالة للبناء المخالف من سقف وأعمدة خرسانية بالدور الثاني عشر، وتم إزالة المخلفات بالعقار رقم 62 الشهيد مصطفى حافظ وجاري الاستكمال. وفى حى المنتزه اول نفذت وحدة التدخل السريع، ووحدة الإزالة عمل حواجز خشبية حول العقارين رقمي 485 ورقم 486 طريق الجيش، حيث يمثلان خطورة على السكان والمارة بالطريق العام. كما قامت وحدة الإزالة والتدخل السريع بفك شدة جزء من الدور السابع علوي أول عزبة البكاتوشي أمام أرض منصور شفرولية.بالإضافة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، وتم تسليم مقاول الهدم قرار رقم 793810 صفيحة 21 تنظيم شارع خلف 42 دار عيسى، وذلك ضمن حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف وإيقاف الأعمال بحي المنتزه أول. وفي حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، قامت لجنة التدخل السريع، بمنع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون، حيث توجهت للعقارات الآتية: وتم فك شدة خشبية أعمدة بالدور الأول علوي بالعقار الكائن خلف معرض سيارات عظومة عزبة الحسينية قرية أبيس، وفك شدة خشبية سملات بالعقار الكائن سكة 30 خلف مدرسة مصر الحديثة منطقة أبيس، وذلك ضمن أعمال الرقابة والرصد لأي مخالفات مستمرة بنطاق الحي