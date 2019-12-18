محافظ المنوفية يأمر بصرف 10 آلاف جنيه اعانة عاجلة لضحايا حادث السادات

كتب عادل شحتينو

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة من صندوق الكوارث بالمحافظة لكل ضحايا حادث تصادم سيارة محملة بعمالة مزارع مع عربية نقل كبيرة بمنطقة خلف المصانع بمدينة السادات ، جاء ذلك عقب ورود بلاغ من إدارة الأزمات والكوارث بمركز ومدينة السادات يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين أسفر عن وفاة 12 شخص ونجاة شخص واحد. وقد تم نقل المصاب الى مستشفى السادات وإيداع7حالات وفاة بمستشفى السادات وتحويل5 حالات وفاة أخرى بمستشفى حميات منوف . وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ووكيل وزارة الصحة بسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بكل حالة وفاة، وكذا متابعة حالة المصاب وتوفير كافة الخدمات والرعاية الطبية اللازمة له ، كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى بصرف المساعدات العاجلة للحالات المتوفاة . وقد أعرب المحافظ عن خالص حزنه وتعازيه لأسر المتوفين داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان