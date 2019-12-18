محافظ المنيا يستقبل المدير التنفيذي لشركه القناة للسكر

المنيا – اسامه سيد عبد العال استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المهندس إسلام سامي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركه القناة للسكر الإماراتية، حيث بحث المحافظ استكمال الاجراءات الخاصة بإنشاء مشروع مصنع القناة للسكر والذي يقام علي مساحة 181 ألف فدان، بمنطقه غرب ملوى. حضر اللقاء النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والعميد تامر سعيد الشامي مدير الامن والعلاقات الحكومية بشركه القناة للسكر الإماراتية. وجه المحافظ الاجهزة التنفيذية ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ملوي والادارة العامة لأملاك الدولة وادارة الاستثمار بالمحافظة في ازالة اية معوقات للمشروع وانجاز كافة الاجراءات الخاصة بإقامة أول مشروع استثماري متكامل ، بغرض استصلاح الأراضي والزراعة باستثمارات تقدر بحوالي مليار دولار. أوضح المحافظ أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية وأول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر ، وسيوفر دعماً قوياً لأراضي الصحراء المطورة حديثاً بغرض الزراعة في مشروع 1.5 مليون فدان الذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية. وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد في اطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها، لافتا أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للألاف من ابناء محافظة المنيا من جانبه أكد العضو المنتدب ، أن مصر تعد من أكبر الاسواق الاستهلاكية في العالم خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة في مصر يعد أكبر مصانع السكر فى إفريقيا والشرق الأوسط، لافتا أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري واصدار قانون الاستثمار الجديد ادى إلى إبرام الاتفاق الاخير، حيث اصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات