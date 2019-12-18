جامعة سوهاج تحصل على تجديد سريان منح شهادة الأيزو العالمية لجودة النظام الإداري

كتب ابراهيم عبد الرؤف

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن تجديد سريان شهادة المنظمة العالمية للقياس الأيزو9001 لسنة 2015، المعتمدة من الهيئة الوطنية المصرية للجودة، والحاصل عليها نظام العمل بمختلف الإدارات المركزية. وبهذه المناسبة هنأ رئيس الجامعة جميع العاملين بالهيكل الإداري بالإدارة المركزية على هذا الإنجاز المتميز، موضحاً أن ذلك جاء بناء على توصية الشركة المانحة بالموافقة على تجديد الثقة ومنح شهادة الأيزو للجامعة، مما يبرهن على استيفائها لمعايير التميز لنظامها الإدارى ومطابقة جميع إداراتها المستهدفة للنظم والاشتراطات المحددة لهذا الشأن، مضيفاً أن ذلك يساهم في زيادة القدرة التنافسية لرفع مستوى تصنيف الجامعة، كما يمثل أفضل دعاية لها أمام المجتمع الخارجي. وقال المهندس أحمد عثمان رئيس شركة إيجي المانحة لشهادة الأيزو، أن أعمال المراجعة الخارجية بدأت منذ صباح اليوم، وقد شملت فحص الوثائق والمستندات من واقع العمل الإداري الفعلي، ومراجعة مايعادل ٥٠٪ من أنشطة الجامعة المتعلقة بالخدمات المقدمة، قياس رضا العميل، الخطط التدريبية الخاصة بالعاملين، الإجراءات التصحيحية التي يتم اتخاذها لضمان فاعلية التحسين المستمر، لافتاً إلى أن الجامعة حققت إنجازًا واضحاََ باستمرار حصولها على الأيزو للعام الثاني على التوالي وأكد الدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير والجودة أن الجهاز الإدارى للجامعة يُعد إحدى نقاط القوة والتميز بها، مشيراً إلى أن الجامعة مرت بالعديد من المراحل والخطوات لتطوير العمل خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقاً لاستراتيجية منظمة ترتكز على تحقيق عدد من الأهداف على أيدى استشاريين وخبراء فى مجال التدريب، واختيار كوادر إدارية للقيام بمهام المراجع الداخلية من أجل التجديد السنوى للشهادة بعد الحصول عليها، بالإضافة إلى تطوير واستكمال الوسائل والأجهزة المتاحة للعمل الإدارى بالجامعة مع توثيق النظام الإدارى للجودة ليتفق مع متطلبات المواصفة، مضيفاً أن شهادة الأيزو العالمية 9001 – 2015، تعد واحدة من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، والتي تقوم على التأكد من استيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري