فعاليات المؤتمر الثاني لتمكين ذوي الإحتياجات الخاصة ثقافيا بالقليوبية

القليوبية/ رشاعبداللاه

شهد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية اليوم المؤتمر الثاني للتمكين الثقافي لذوي الإحتياجات الخاصة نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في ضوء رؤية مصر 2030، والذي أقيم صباح اليوم على مسرح قصر ثقافة بنها تحت عنوان ( دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين ذوي الإعاقة رؤية مصر 2030) تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبحضور الدكتور علي عبد النبي حنفي أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية جامعة بنها ورئيس المؤتمر وعبد الرحمن عرام أمين عام المؤتمر و إجلال عامر مدير عام الثقافة بالقليوبية والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بذوي الإحتياجات الخاصة وتمكينهم حيث بدأ المؤتمر بإفتتاح معرضا لمنتجات ذوي الإحتياجات الخاصة ضم المعرض مجموعة من المنتجات والأعمال اليدوية منها “الكروشيه، والبامبو، والجلود، والاكسسوارات، والنحاس، والخوص، والسجاد، وبعض اللوحات الفنية والرسوم الكاريكاتيرية ،

وألقى سكرتير عام مساعد المحافظة كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكل المشاركين في الاحتفالية، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لذوي القدرات الخاصة فهم جزء من نسيج هذا الوطن، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تألو جهداً فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تلبية جميع مطالبهم، وأن الدولة تولي تلك الفئة اهتماماً كبيراً من أجل دمجهم فى كل الأنشطة والمشاركة فى كل القطاعات داخل المجتمع.

وأشاد بمعرض المنتجات اليدوية الذى جاء على هامش المؤتمر من ذوي الإبداعات، لافتا إلى حرص المحافظة على توفير البيئة المناسبة لأبنائنا من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتطبيق كود الإتاحة بجميع المؤسسات التعليمية والاجتماعية المختلفة، لتحقيق التنمية الشاملة وصولا إلى رؤية القيادة السياسية في مصر 2030