وفد من هيئة التعاون الدولى اليابانية فى زيارة لمستشفى التأمين الصحي ببنها

كتبت غادة إبراهيم

إستقبل الدكتور أحمد حجاج، مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى، اليوم الأربعاء،وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية “جايكا ” ، برفقة وفد وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي ، والذي أشاد بالمستوى الطبي ، وما يتم داخل المستشفى من تطوير وتجهيزات للارتقاء بالخدمات الصحية والرعاية العلاجية لمنتفعى التأمين الصحي. تفقد الوفد أقسام ” الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوى والمعمل وبنك الدم والقسطرة القلبية ” وبعض الأقسام الأخرى برفقة مدير المستشفى والدكتور محمد منير المدير الطبي وعدد من رؤساء الأقسام والأطباء وذلك فى إطار التعاون بين هيئة التعاون الدولية اليابانية ” جايكا ” ووزارة الصحة المصرية ممثلة في الإدارة العامة للجودة. وقال الدكتور أحمد حجاج مدير عام المستشفى أن فرع التأمين الصحى بالقليوبية تحت إشراف الدكتور جمال حجاج مدير الفرع ورعاية مباشرة من الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة حريص على الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية والطبية للمرضى و تطوير المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم خدمة طبية على مستوي عالٍ لأهالى المحافظة. حضر اللقاء وفد وزارة الصحة المكون من الدكتورة عزة عبدالرؤوف والدكتورة إيمان عبدالجواد و الدكتورة رحاب قنصوة والدكتورة هبة عاطف نائب مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية. يذكر أن مستشفى بنها التابع لهيئة التأمين الصحي ضمن مستشفيات التأمين الصحي المختارة من قبل وزارة الصحة، ضمن منظومة المستشفيات النموذجية على مستوى محافظات الجمهورية