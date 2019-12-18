محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني ومستشفي منوف العام ويستجيب لعدد من الحالات الإنسانية

كتب عادل شحتينو

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بسرعة صرف العلاج اللازم لأحد المرضى والذى يشكو من تأخر صرف علاجه لمدة ثلاث شهور مع صرف إعانة مالية عاجلة له، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى منوف العام للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بحضور وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفي ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وعدد من أعضاء مجلس النواب . كما وجه المحافظ مدير المستشفى بتوفير حضانة لطفل رضيع بناءً على شكوى أحد المواطنين وكذا ضرورة توفير سرير بالعناية المركزة لوالد مواطن نظراً لحالته الصحية الحرجة. هذا وقد أصدر محافظ المنوفية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بتوفير أطباء لسد العجز ببعض الأقسام بالوحدة الصحية بقرية الأخماس بمركز السادات جاء ذلك إستجابة لشكوي أحد المواطنين أثناء الجولة، وأفاد وكيل وزارة الصحة بأنه جارى عمل حصر شامل لكافة تخصصات الأطباء على مستوى المحافظة لسد العجز بالوحدات الصحية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، موضحاً بأنه سيتم التعاقد مع شركة أمن لمستشفى منوف لتوفير جو من الأنضباط والهدوء والراحة للمرضي . وخلال جولته الميدانية بمنوف وجه المحافظ رئيس المدينة بوضع تصور مناسب لقطعة أرض فضاء بمدخل المدينة صرف مغطى وإستغلالها بما يعود بالنفع العام وإعطاء مظهر جمالي للمدينة، وكذا ضرورة بحث دراسة إنشاء موقف سيارات نموذجي متعدد الطوابق بموقف منوف القديم ، كما تفقد مقلب القمامة بمنوف حيث أفاد رئيس مدينة منوف أنه يوجد عدد من الغرابيل تعمل بطاقة يومية 250 طن / يوم وبتكلفة 10 مليون جنية . وخلال زيارته للبحر الفرعوني بكفر العشري إستجابة لشكوي عدد من الصيادين وجه المحافظ بأنه سيتم دراسة الاسراع في تطهير البحر الفرعوني بالتنسيق مع وزارة الرى وإتخاذ اللازم في هذا الشان ، كما تفقد المحافظ مدرسة الإستقلال1 الابتدائية بزاوية رزين والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها بالتعاون بين الجهاز التنفيذى للمحافظة ومؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى، مشيداً بالدور الفعال للمشاركة المجتمعية بإعتبارها أحد السبل لحل المشكلات للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين