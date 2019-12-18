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وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب العلاقات العامة والمهارات القيادية بالأكاديمية المهنية للمعلمين

كتب أحمد جبر
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تفقد صباح اليوم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم تدريبات المعلمين بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين ، حيث تابع عدد من التدريبات ومنها :
تدريب مهارات التنمية البشرية والعلاقات العامة للقيادات الوسطى، ويشمل التدريب على عدة محاور ومنها ، التعرف على الذات وكيفية إدارتها ، وتطبيق عملي على مهارات الاتصال والتواصل ، وفن الاتيكيت والبروتوكول، وفنيات المقابلة الشخصية ، وتطبيق عملى على كتابة السيرة الذاتية. وتدريب تنمية المهارات القيادية (تمكين جيل من القيادات الشابة مهاريا وتكنولوجيا) ، ويشمل البرنامج التدريبي على المحاور التالية : مهارات القيادة والإدارة ، وإدارة التغيير ، والتفاوض وحل المشكلات ، وإتخاذ القرار وإدارة فرق العمل ، والتخطيط الاستراتيجي. يتم تنفيذ البرامج بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين – فرع الفيوم ، خلال الفترة من 15 الى 19 ديسمبر 2019م

أحمد جبر
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