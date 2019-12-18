رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض معدات النسيج والتصوير الفني بكلية التربية النوعية

إفتتح أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأحمد فتحى عميد كلية التربية النوعية عددًا من المعارض والقاعات بكلية التربية النوعية وذلك اليوم الأربعاء 18/12/2019.

بحضور عدد من السادة عمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والسيد القائم بأعمال أمين عام الجامعة وعدد من الإداريين والطلاب.

حيث قام أحمد جابر شديد بإفتتاح معرض لمعدات النسيج و أخر للتصوير الفني بقاعة السيمنار بالكلية واستمع سيادته لشرح من السادة أعضاء هيئة التدريس عن محتويات المعرض والخامات المستخدمة بها.

أشاد أحمد جابر بالمعروضات الفنية وبمستوى العرض والتنظيم مؤكدًا على أهمية مثل هذه المعارض التي تبرز الأعمال الفنية للسادة أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.

وأشار أحمد فتحى أن الكلية فى صدد إقامة معرض ضخم لأعمال الأقسام المختلفة والذى سيقام بالتزامن مع احتفالات محافظة الفيوم بعيدها القومى.