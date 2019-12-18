تصعيد 33 مشروع بالمعرض المحلي أيسف للعلوم والهندسة بجامعة الفيوم

شهد أحمد الأنصاري ظهر اليوم فعاليات المعرض التمهيدي أيسف للعلوم والهندسة 2020 على مستوى المحافظة ، والمنعقد بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم ، بحضور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم وأحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، وعدد من القيادات الجامعية والتعليمية ولجنة التحكيم ومسئولى التطوير التكنولوجي، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وشريف شادي ممثل شركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية.

نظمت مديرية التربية والتعليم 10 معارض تمهيدية على مستوى المحافظة ، منهم 7 معارض بجميع الإدارات التعليمية ومعرض التربية الخاصة ومعرض التعليم الفني والمعرض المحلى على مستوى المحافظة ، بمشاركة 450 مشروع على مستوى المحافظة.

تم تصعيد 101 مشروع بمشاركة 139 طالب وطالبة بالمعرض التمهيدي ، والذي أقيم بجامعة الفيوم ، وقام بالتحكيم لجنة من أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم بقيادة كمال غلاب رئيس اللجنة وفريق العمل المعاون.

تم تصعيد 33 مشروع على مستوى محافظة الفيوم ، وذلك للمشاركة فى المسابقة على مستوى الجمهورية.

أشاد محافظ الفيوم بالتنظيم الجيد والجهد المبذول في العمل وقدم رسالة شكر لجميع المشاركين فى هذا العمل ، وأكد على أهمية ودور البحث العلمي فى تقدم وتطور مصر الحبيبة.

كما تقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر للطلاب المشاركين فى المعرض ، وأكد على أن جميع المشروعات متميزة ، وتقدم بالشكر للاستاذ محمد فاروق والأستاذة ايناس فتحي مركز التطوير التكنولوجي وفريق العمل والمشرفين والمحكمين ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية والعلاقات العامة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل