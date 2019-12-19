في الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر أدباء مصر:الحراك الثقافي وأزمة الوعي

تحت عنوان ” الحراك الثقافي وأزمة الوعي.. إبداعاً وتلقياً ” أقيمت الدورة الرابعة والثلاثون لمؤتمر أدباء مصر ، بمدينة بورسعيد الباسلة ، والتي أفتتحتها د . إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، والفنان التشكيلى عز الدين نجيب ، رئيس المؤتمر ، ود. أحمد عواض ، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والشاعر حازم حسين أمين عام المؤتمر .

وحملت هذه الدورة اسم الشاعر الكبير ” محمود بيرم التونسي ” .

جاءت ندوة المحور الرئيسي لمؤتمر أدباء مصر في دورته الرابعة والثلاثين تحت عنوان ” الحراك الثقافي وأزمة الوعي ” تحدث د . مجدي أحمد توفيق قائلا :بدأت النهضة المصرية ما بعد ثورة عرابي في نهاية القرن التاسع عشر ، فبدأت حركة فكرية على يد الإمام محمد عبده ، وحركة شعرية بدأت بمدرسة ” الإحياء ” على يد البارودي ومن بعده أحمد شوقي الذي فتح فتحاً جديداً في الأدب العربي وهو المسرح الشعري ، وبعد ثورة 1919 ، جاءت نقلة نوعية في الثقافة ، على يد مدرسة الديوان ، ومدرسة ” أبوللو ” في الشعر ، وفي الفكر الاقتصادي ظهر طلعت حرب ، رائد الاقتصاد المصري ، كما ظهرت أنماط مميزة في العمارة وظهرت حركة فكرية وأدبية ، مميزة على يد طه حسين وأحمد أمين ، ورمسيس يونان وسلامة موسى ، ومحمد حسين هيكل ونجيب محفوظ وبعد ثورة يوليو ظهرت تطورات في الشعر على يد جيل الخمسينيات ” من رواد الشعر الشعر الحر أمثال صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي.

وكذلك في الرواية كانت هناك أسماء رسخت للرواية الجديدة .

وأضاف د. توفيق قائلاً :

حدثت تغيرات كبيرة في فترة السبعينيات على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي في هذا الوقت ظهر جيل من الكتاب والأساتذة ففي الشعر ظهر جيل السبعينيات الذي فاجأنا بأسلوب جديد ، قيل أنه جاء ، رد فعل على هزيمة يونيو ، لكن الوقت أثبت غير ذلك ، إلى أن وصلنا إلى جيل التسعينيات .

فعبر كل ثورة تفتح أبواب مصر لأجيال مختلفة تصنع حراكاً ثقافياً وزخماً فنياً مزدهرً

لعبة الفن

وتحدث د. سعيد الوكيل في بحثه المعنون ” لعبة الإبداع السردي وإعادة تشكيل الوعي ” إلى أن هناك نصوصا إبداعية تمثل المثقف فالمبدع يخرج عمله الإبداعي ليعبر عن نفسه ، إنتاج النصوص وتلقيها نوع من اللعب ، لكنه لعب له هدف وغاية ، الإبداع نلعبه لنكتشف الحياة .

وأشار إلى نموذجين من اللعب السردي وهما صنع الله إبراهيم في رواية ” أمريكانلي ” ورواية ” الخالدية ” لمحمد البساطي .

صنع الله ابراهيم يجمع ما بين التخيل والتوثيق في الرواية في معظم أعماله ، وهذا نوع من اللعب الجميل ، وله هدف وهو التصدي لفكرة محو الذاكرة فالمبدع هنا يؤكد على الهوية .

وأشار د. الوكيل إلى أن محمد البساطي في روايته ” الخالدية ” اعتمد على الخيال كلعبة سردية لنقد الواقع الاجتماعي والاقتصادي .

كما أقيمت مائدة مستديرة حول إبداع ” بيرم التونسي ” شارك فيها المستشار محمود بيرم حفيد بيرم التونسي والشاعر مسعود شومان ، والباحث سيد عنبة ، تناول المشاركون حياة ومسيرة ” التونسي ” الشعرية .

وطالبوا بإعادة قراءة أعماله الشعرية والنثرية من قبل النقاد ، لأنه رغم قامته الإبداعية الكبيرة . لم يقرأ بشكل جيد حتى الآن .

الترجمة والإبداع

وفي ندوة ” أثر الترجمة والتعريب في الإبداع والتلقي ” التي أدارها د. أنور مغيث وتحدث فيها د. حسين محمود وشرقاوي حافظ .

أكد د. حسين محمود على أن النهضة والترجمة متلازمان ، فلا نهضة بدون ترجمة ، ولا ترجمة لا تعقبها نهضة ، حدث هذا في العصور القديمة والوسيطة والحديثة ، فالترجمة لازمت النهضة في عز إزدهار الحضارة الإسلامية ، وكانت هي الجسر الذي عبر فوقه التراث اللاتيني واليوناني إلى عاصمة الخلافة ، وعادت لتكون جسراً جديداً بنيت عليه نهضة الأدب العربي الحديث منذ منتصف القرن التاسع عشر .

وفي ندوة التجمعات والحركات الثقافية وأثرها في الحراك والوعي ” تحدث د. أسامة البحيري عن ” أثر تكامل المؤسسات العلمية والثقافية في زيادة الوعي . جامعة طنطا واتحاد كتاب مصر نموذجا .

في حين تحدثت د. سميحة المناسترلي عن ” التجمعات والحركات الثقافية وأثرها في الحراك الثقافي والوعي المجتمعي .

وتحدث د. فتحي الشرقاوي عن مدى فاعلية تقنيات التواصل في صناعة الثقافة .

كما تحدث د. محمد المصطفى عن ” منصات التواصل ومواقع الإنترنت .. ماذا تقدم للمحتوى العربي ” .

وقد كرم المؤتمر عدداً من الأدباء فعن الوجه البحري تم تكريم الشاعر عمرو الشيخ وعن الوجه القبلي تم تكريم الشاعر محمد حسني إبراهيم ، وعن النقاد تم تكريم د. أحمد تمام سليمان ، وعن الأدبيات الشاعرة بهية طلب ، كما تم تكريم عدد من الأدباء الراحلين وهم عبد الوهاب الأسواني وبشير السباعي ومحمد كشيك ونجوى شعبان وخالد محمد الصاوي وإبراهيم سكرانة ، وجابر الوكيل وأحمد محمود مبارك .