عرض مسرحي “ولاد البلد” بمسرح الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر

كتب: سويفى رشدى

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد لحضور العرض المسرحي “أولاد البلد” والذي أقيم على مسرح قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح وسط إقبال جماهيري كبير .. بحضور ضياء مكاوي مدير عام الثقافة بأسيوط والعديد من القيات التنفيذية ومسئولي الثقافة بأسيوط يذكر أن العرض المسرحي “أولا البلد” من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح ويتضمن 5 لوحات فنية تتصدى لـ5 مشكلات مجتمعية فى ثوب درامي بدأ بجشع التجار وغلاء الأسعار والفساد الإداري والفتنة الطائفية والهجرة غير الشرعية وتصدى الجيش المصرى للإرهاب في قالب مسرحي متضمنًا صورًا ساخرة وكوميدية مؤثرة والعرض من تأليف مصطفى سليم ومن إخراج محمد الشرقاوي وتصميم إضاءة أبو بكر الشريف واستعراضات فاروق جعفر. وأشاد السكرتير المساعد بالعرض وقدم الشكر للقائمين على قصر الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة والبيت الفني للمسرح والرسائل التي تقدمها المسرحية والوعى التي تساهم به لتعريف الجمهور الحقائق. من جانبه أوضح ضياء مكاوي مدير عام الثقافة بأسيوط إنه سيتم تقديم سلسلة عروض للمسرحية في الفترة من ١٦ ديسمبر وحتى ٢٩ ديسمبر الجاري ٢٠١٩ في جميع فروع الثقافة بمراكز ومدن المحافظة تأكيدًا لدور المسرح في التصدي للمشكلات ومحاربتها بالفن