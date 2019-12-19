قام محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الخميس، بجولة ميدانية لمتابعة عدد من مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية، ومنها مدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي، بحضور الأستاذ محمد أبوالحارث مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية. تابع وكيل تعليم الفيوم المدرسة والفصول الدراسية، وأشاد بانضباط وانتظام العمل بالمدرسة، وحضر حصة لغة إنجليزية بالصف الأول الإعدادي، وناقش الطلاب على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.وتفقد حجرات النشاط بالمدرسة، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثاني الإعدادي وناقش الطلاب علميا على السبورة، للوقوف على المستوى العلمي. كما تابع قاعات رياض الأطفال ، وناقش الأطفال للوقوف على المستوى العلمي ، ونبه على معلمات الروضة بضرورة زرع روح الولاء والإنتماء فى نفوس الأطفال. أشاد وكيل تعليم الفيوم، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وكذلك نظافة المدرسة والحمامات، وأكد بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية، وحضور جميع العاملين بالمدرسة الطابور المدرسى وتحية العلم.