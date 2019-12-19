“الأهالي” تنشر نص قانون الإدارة المحلية المنتظر مناقشته الأحد بالبرلمان

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب؛ محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني والدكتـور محمـد فؤاد و85 عضوًا اخرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع. ويهدف المشروع لتنظيم أشكال الوحدات الإدارية والقواعد الخاضعة لها، وتشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها بالتدرج الإداري، بما يتفق مع نص المادة 175 من الدستور، والتي تنص على تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. كما يحدد المشروع قواعد انتخاب المجالس المحلية، ووضع تعريفات محددة للفئات المنصوص عليها في الدستور، والمحدد لها حصص معينة، وتبنى هذا المشروع تنظيم آلية الانتخاب، إذ يجعل ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة. كما يتناول المشروع، تحديد حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، ونظم سير العمل في المجالس. وإليكم نص القانون