بالفيديو ..”أبو الغيط ” يجيب .. كَمْ خسرت مصر بسبب “الإخوان”؟

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه نتيجة تولي الإخوان المسلمين السلطة في مصر، خسرت البلاد 75 مليار دولار في 5 سنوات بسبب الفوضى التي ضربت المجتمع.وأكد في لقاء مع برنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “أون إي”، أن هناك قوى قادمة من القرن الـ15 اختطفت ما يسمى بـ”الربيع العربي” في عدة دولة منها مصر وليبيا والعراق وسوريا واليمن، ونتج عن ذلك حروب أهلية وأحداث مشتعلة في الإقليم.ونوه بأنه عقب أحداث 2011 والثورات التي وقعت في الدول العربية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بشكل كبير على مصر لإجراء تغيير فوري في السلطة.وأضاف أنه “تحدث مع كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، وطلب منها إعطاء الفرصة للدولة للتأقلم مع الأوضاع المتغيرة في المنطقة، لأنه هناك قوى قادمة من القرن الـ15 تريد القفز على السلطة، فيجب الحذر في التعامل مع مصر”.