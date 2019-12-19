“الوزراء” يوافق على اتفاقية جديدة في البحر المتوسط

وافق مجلس الوزراء، على مشروعي اتفاقيتين للبحث عن الغاز والبترول والزيت الخام واستغلالهما في منطقتي “ستار البحرية بالبحر المتوسط”، و”غرب شربين الأرضية بدلتا النيل”.ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على عدد من القرارات الأخرى تضمنت اعتماد قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 56 التي انعقدت بتاريخ 9 ديسمبر 2019.ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية “بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية” تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفنا إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.