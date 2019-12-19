شهدت الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للفائزين بمسابقة كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية African App Launchpad Cup والتى نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار المبادرة الرئاسية “إفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية”.

وتم تكريم المهندس أحمد هشام رضوان، الفائز بالمركز الأول بمحور الألعاب الرقمية عن شركة “اجورا” المصرية الناشئة، والتى قدمت تطبيقا تعليميا يستخدم الذكاء الاصطناعى للتعرف على الأشياء التى تحيط بالطلاب فى الحياة الواقعية. وباستخدام الواقع المعزز يقوم التطبيق بتحويل هذه الأشياء إلى أدوات تعليمية وإنشاء تجارب تفاعلية ذات صلة بالحياة الواقعية.

كما تم تكريم المهندس على أبو النصر، الفائز بالمركز الثانى بمحور التطبيقات الرقمية عن تطبيق Find Me Football والذى يساعد لاعبى كرة القدم الهواة على التواصل من أجل لعب كرة القدم من خلال تقديم مجموعة من الخدمات منها مطابقة اللاعبين والحصول على قوائم مشتركة، وكذلك تنظيم واستضافة البطولات.

وفيما يخص المركز الثانى مكرر، فحصل عليه “ستيفت أوسارو” و”أنتونى أوسيورى” من شركة 247Medic النيجيرية، والتى تتيح تقديم الاستشارات والخدمات الطبية عبر الإنترنت عن طريق تزويد المرضى فى المناطق الريفية بالقدرة على الاتصال بالطبيب أو التحدث إليه، وتقديم خدمات إجراء التحاليل والحصول على الأدوية للمنازل بتلك المناطق النائية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” قد قامت بإطلاق المسابقة التى تعد الأولى من نوعها على مستوى القارة حيث توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة على مستوى القارة، منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية فى هذه المجالات بالإضافة إلى تقديم جوائز مالية ومنح تدريبية بإجمالى 60 ألف دولار.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يكرم الفائزين بمسابقة كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية السابق 1 od 2 | التالي

وأشارت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذى للهيئة والتى قامت بتهنئة الفائزين بالمسابقة خلال المنتدى إلى أنه تقدم للمسابقة نحو 192 فريقا وشركة ناشئة من 12 دولة إفريقية. ووصل للنهائيات التى تم تنظيمها فى مصر أوائل الشهر الجارى 30 فريقا وشركة ناشئة من 9 دول إفريقية.

وأوضحت أن المسابقة تأتى فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ التكليف الرئاسى والمبادرة الرئاسية: “إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية” والتى جاء إطلاقها فى إطار تنفيذ توصيات النسخة الماضية لمنتدى الشباب، بهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات فى مختلف الدول الإفريقية.

يذكر أن عام 2019 شهد تسجيل أكثر من 6304 شاب من 19 دولة إفريقية للالتحاق بالمبادرة، كان من أبرزهم غانا ونيجيريا والجزائر والكونغو وأوغندا والكاميرون وأنجولا، حيث تم تقديم 4638 دورة تدريبية فى 24 مسار تكنولوجى حديث.