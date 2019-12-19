تحت رعاية وزارتي التضامن والشباب والرياضة.. موقع “فرصنا” ينظم ملتقى التوظيف الأول

يُطلق موقع “فرصنا” واحد من أكبر ملتقيات التوظيف في مصر يوم السبت المقبل 21 ديسمبر 2019، بمركز شباب الجزيرة بالزمالك، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي. ويضم الملتقى 60 شركة محلية وعالمية عاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، توفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل في جميع أنحاء الجمهورية. كما سيحضر الملتقى 10 آلاف باحث عن عمل، قاموا بالتسجيل على موقع “فرصنا” لحضور الملتقى، ما يجعله واحد من أكبر ملتقيات التوظيف في تاريخ مصر.

“فرصنا” تنظم أول ملتقى توظيف إلكتروني في مصر.. “الباركود” يحل محل “السي في” والوظيفة والمرتب “إنبوكس”

وأعلن أمير الشريف، المدير التنفيذي لشركة “البشر سوفت”، المؤسسة لموقعي “فرصنا” و “وظف”، أنه سيتم إطلاق “فرصنا إنبوكس” خلال الملتقى لأول مرة، وهي أداة جديدة من شأنها تسهيل وصول أصحاب الشركات ومسئولي التوظيف للملفات الشخصية والسير الذاتية للباحثين عن عمل، حيث قام موقع فرصنا بربط بيانات الباحثين عن عمل برقم تسلسلي “باركود”. ويستطيع ممثلو الشركات عن طريق “فرصنا إنبوكس” مطابقة الاسم وخبرات العمل مع ما يعلنه الباحث عن العمل، وتسكين الباحث عن العمل في الوظيفة المرشح لها، دون الحاجة لاستخدام السير الذاتية الورقية أو أي مستندات ثبوتية.

وأضاف أمير الشريف أن “فرصنا إنبوكس” يمثل نقلة في سوق العمل في مصر، خاصة بعد أن أصبح “فرصنا” أكبر موقع توظيف في مصر، حيث يخدم الموقع الآن أكثر من 25 ألف شركة، و 3 ملايين باحث عن العمل، منذ إطلاق الموقع في عام 2015، ما يساهم ويتماشى مع خطة الحكومة لخفض معدل البطالة من حوالي 13 % وقت إطلاق الموقع، إلى 7.8 % في الربع الثالث من عام 2019.

60 شركة محلية وعالمية تعرض 10 آلاف فرصة عمل لـ 10 آلاف متقدم فى كافة القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء الجمهورية

وأكد أمير الشريف، إيمان العاملين بشركة “البشر سوفت” أن البطالة في مصر هي التحدي الرئيسي الذي يتطلب تضافر كل الجهود من القطاعين العام والخاص، لذلك تأتي خطوة إقامة ملتقى التوظيف كتتويج للجهود المتواصلة من قبل الموقع والحكومة عبر وزاراتها المختلفة، للحد من البطالة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب المصري. وتوجه أمير الشريف، بالشكر لكل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي على دعمهما المتواصل لمبادرات موقع فرصنا وحرصهما على تذليل كل العقبات، للمساهمة في تحقيق هدف الموقع، وهو تعيين أكثر من نصف مليون مصري بنهاية عام 2020 بعد أن احتل المركز الأول في تصنيف المواقع المعنية بتوفير الوظائف داخل مصر، خصوصًا لفئة الفنيين والعمال وخريجي الجامعات، حيث نجح الموقع في الربط بين الباحثين عن العمل من جهة والشركات والمصانع التي تبحث عن عمال أو موظفين من جهة أخرى باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل عملية البحث للطرفين.

“فرصنا” يعرض أكثر من 30 ألف فرصة عمل جديدة كل شهر.. ويهدف إلى تعيين أكثر من نصف مليون بنهاية 2020

وقال مصطفى حسن، المدير العام لموقع فرصنا، إن الموقع نجح في تعيين أكثر من 200 ألف باحث عن عمل خلال السنوات الأربع السابقة، لكن إنجازات موقع فرصنا لا تقتصر فقط على التوظيف، ولكن الإنجاز الأضخم لموقع فرصنا هو تسهيل استخدام التكنولوجيا وفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات والمصانع المصرية والعالمية لأول مرة لتعيين آلاف العمال والموظفين من مختلف المجالات والمؤهلات التعليمية في أقل وقت ممكن بالإضافة إلى توفير قدر كبير من الجهد البشري والمادي المطلوب لتحقيق ذلك، وعلى الجانب الآخر توفير وسيلة مجانية وسهلة الاستخدام لمئات الآلاف من المصريين للبحث عن فرصة العمل مناسبة من بين أكثر من 30 ألف فرصة عمل جديدة متاحة شهريًا على الموقع دون تكبد أي عناء مادي أو جسدي.