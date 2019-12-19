أطلقت شركة انفينكس العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية عبر الإنترنت والمصممة للأجيال الشابة، مسابقة عبر منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك” احتفالا بإطلاق هاتفها INFINIX S5 مطلع ديسمبر الجاري، تحت شعار #هتشوف_العجب، لإطلاق إبداعات الشباب في طرح أغرب الأشياء والحركات والمواهب لديهم.

ونجح فيديو المسابقة على الصفحة الرسمية لشركة انفينكس عبر تطبيق تيك توك في حصد أكثر من 170 مليون مشاهدة خلال 6 أيام، وهو ما أظهر اهتمام وحماس عدد كبير من الشباب المصري بالعلامة التجارية لانفينكس وهاتفها الجديد S5 ، حيث يعد أكبر عدد مشاهدات تحظى به شركة هواتف ذكية حول العالم على المنصة حتى الآن، بجانب مشاركات من مئات الشباب بفيديوهات خاصة للفوز بعدد 10 هواتف انفينيكس S5 اعلنت الشركة منحها للفيديوهات التى ستلقى أكبر تفاعل من المستخدمين على المنصة.

بالتعاون مع تيك توك.. تحدي انفينكس S5 يحصد 170 مليون مشاهدة خلال 6 أيام السابق 1 od 2 | التالي

من جانبه قال أندريا روان، مدير العلامة التجارية لانفينكس مصر: “تماشيا مع جوهر علامتنا التجارية “المستقبل الآن”، تتيح الحملة للمستهلكين التعبير عن إبداعهم ومواهبهم من خلال إظهار من هم حقا. ونحن سعداء للغاية برؤية المشاركة المتحمسة للمستهلكين الشباب المصريين في هذه الحملة”. وأضاف: “هذه المشاركة بمثابة شهادة ثقة من الشباب المصري بعلامتنا التجارية”.

وتابع أندريا: “نحن مستمرون في الوفاء بوعدنا للأجيال الشابة بتقديم أحدث التكنولوجيات في مجال الهواتف الذكية حول العالم بسعر يتناسب مع امكاناتهم”.

وأطلقت شركة INFINIX المسابقة بالتعاون مع منصة التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة عبر الهاتف الذكي تيك توك من يوم 8 إلى 13 ديسمبر الجاري. وكان من أهم شروط المسابقة استخدام ملصق وهاشتاج: #هتشوف العجب، وهو شعار حملة انفينيكس لهاتفها الجديد S5، بجانب عمل إشارة للحساب الرسمي infinixegypt.official مشترطة الحصول على أكبر عدد إعجابات بالفيديو الخاص بالمتسابق للفوز بهاتف INFINIX S5.

ولجعل الحملة في متناول أكبر عدد من محبي انفينكس في مصر قامت تيك توك بتنظيم فاعلية داخل “INFINIX MALL”، الجمعة الماضية لجذب المزيد من المشاركين للمسابقة. وسيتم الإعلان عن الفائزين قريباً عبر الحساب الرسمي لشركة انفينكس عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر منصة تيك توك للفيديوهات عبر الهواتف الذكية الأشهر في العالم.