عزاء فى وفاة أبرز قيادات اليسار بالأقصر

كتب اسامه شمس الدين

تنعي لجنه وأمانة حزب التجمع الوطنى وامانات المراكز والأقسام وكذالك كافه الأحزاب السياسية واليسارية ونشطاء اليسار عموما، وفاة المناضل والزعيم، المعلم فراج القوصي أحد وأبرز نشطاء كوادر الحركة اليسارية من جيل السبعينات،فى محافظات جنوب مصر وفى محافظه الاقصر والراحل،كان له إسهام ملحوظ ومهم فى إيواء وقامة معظم كوادر اليسار فى من بطش نظام السادات كما ساهم إلى حد كبير فى تدريب وتثقيف معظم طلائع اليسار فى محافظة الاقصر .؟.وعليه ينعي الزميل هلال الدندراوي نائب رئيس حزب التجمع الفقيد ببالغ الآسي،والحزن وكذلك ينعي الزميل حساني عثمان عضو المكتب السياسي الفقيد كما ينعي كافه الزملاء فى كافه الأحزاب السياسية بمحافظة الاقصر وقنا فى وفاة المناضل الراحل فراج القوصي الرمز والمعلم الأول لكل اليساريين فى محافظات جنوب مصر،.