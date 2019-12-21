مديرة مدرسة تنشر أسماء طلبة لم يسددوا مصروفاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي !!

“عمرك شوفت مدير مدرسة ينشر أسماء الطالبات الذين لم يسددوا مصروفاتهم الدراسية على مواقع التواصل الإجتماعى. . حصل للأسف من الأستاذة/ ماجدة راشد، مديرة مدرسة طلعت حرب الإعدادية بنات، بكفر الدوار،و التى نشرت صفحتها أسماء الطالبات اللاتى لم يسددن المصروفات المدرسية و بررت ذلك أن الإعلان أتى من واقع الخوف على مستقبل الطالبات وأن الغرض من إعلان أسمائهن هو الوصول لهن بأى وسيلة.هذا الفعل المشين الذى ارتكبته هذه المديرة (التربوية) هو تشهير بالطالبات واهاليهم وسيترك أثرا كبيرا فى نفوسهم..هذا الفعل يدل على سوء إدارة المدرسة وأنها لا تقوم بواجباتها تجاه طلابهاألا يوجد أخصائي اجتماعى داخل المدرسة يقوم بدراسة الحالات ذات الاحتياج للدعم..لو وزير التعليم هو من يعطى التعليمات بذلك فيجب محاكمته معكم بفعل التنمر بالتلاميذ واهاليهم.”

*شريف رشاد