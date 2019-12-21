ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لـ”الأهالي”:نية الكاف تصعيد منتخب واحد من شمال إفريقيا ظالمة

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب على ان الوقوف على القوام الأساسي لمنتخب الشباب مواليد 2001 كان يتطلب منه مشاهدة لاعبين من كل أنحاء مصر فبدلا من مشاهدة اللاعبين الذين يشاركون في دوري الجمهورية مواليد 2001 فقط والذين لا يتعدون الـ 300 لاعب، قام بالتنسيق مع العديد من الأندية في كل أنحاء مصر من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها من أجل مشاهدة عدد اكبر وصل الى 1000 لاعب من خلال تنظيم دورات ومباريات بعض تقسيم محافظات مصر الى 8 مناطق شاهد فيها كل اللاعبين وانتقى منهم المجموعة التي مثلت مصر في بطولة شمال افريقيا الاخيرة التي اقيمت بتونس.

أشار ربيع ياسين الى انه راعي الجانبين النفسي والتكتيكي والسمات الشخصية في الاختيارات إلى جانب المستوى الفني، وانه يطبق أحدث تقنيات التدريب من أجل رفع كفاءة العناصر التي اختارها، كما انه يدربهم على ترديد النشيد الجمهوري والأغاني الوطنية كأحد طرق رفع حماس اللاعبين، موضحا ان طموحه مع هذا الجيل بلا حدود، وانه لم يستقر على القوام الأساسي الذي سيخوض به التصفيات المؤهلة لبطولة فريقيا حتى الآن.

وكشف المدير الفني لمنتخب الشباب عن انه وجه الدعوة لأكثر من 11 لاعبا محترفا منذ تسلمه قيادة المنتخب وسوف يشاركون في المعسكرات المقبلة، مؤكدا ان اللعب مع أندية دوري الدرجة الأولى بلاعبيها الأكبر سنا يفيد لاعبي منتخب الشباب ويمنحهم خبرة، وان الاحتكاك القوي مع منتخبات قوية سيكون طريقه لتحقيق النجاح مع هذا الجيل، وانه سيبذل أقصى ما في وسعه وسيجتهد من أجل الوصول بهذا المنتخب لأبعد مدى.

وأوضح ربيع ياسين انه يشرف بنفسه على كل كبيرة وصغيرة في المنتخب داخل وخارج الملعب من أجل تعليم اللاعبين مسئولية ارتداء زي المنتخب، وانه يحاول ان يعلمهم احترام قميص المنتخب وانه مثل البدلة العسكرية، كما انه كلف أكثر من لاعب بتقلد شارة قيادة المنتخب منذ تسلمه مهمة تدريبهم نظرا لتعليمهم وتعويدهم على صفات القيادة وتحمل المسئولية، كما انه يطبق 3 طرق لعب مختلفة في المباريات التجريبية لتدريب الفريق على كل الظروف.

وأبدى مدرب منتخب مواليد 2001 سعادته بالنتائج التي حققها المنتخب في دورة تونس الودية الاخيرة مؤكدا انها كانت جيدة بحكم انه فاز على المغرب والجزائر وزامبيا وخسر فقط امام تونس على ملعبها في مباراة غاب عن مصر فيها التوفيق حيث اضاع فيها اللاعبون ضربة جزاء، مضيفا ان الاحتكاك في هذه الدورة كان مفيدا جدا للفريق، وان النتائج التي تحققت تعد مبشرة لكنها فقط البداية وسيقوم بالبناء عليها من اجل تطوير اداء اللاعبين وزيادة خبراتهم من خلال احتكاكات اكثر.

واوضح ربيع ياسين ان نية الاتحاد الافريقي لكرة القدم في صعود منتخب واحد من شمال أفريقيا لبطولة أفريقيا 2021 التي ستنظمها موريتانيا فيها ظلم شديد لمصر ولدول الشمال، مطالبا بتصعيد منتخبين من الشمال مثلما سيحدث مع كل المناطق في القارة سواء الغرب او الشرق او الجنوب او الوسط، مؤكدا انه يسعى لتكرار انجاز منتخب الشباب الذي قاده للفوز ببطولة افريقيا عام 2013 بالمغرب والذي قاده بعدها في كأس العالم للشباب بتركيا، والذي يبرز منه حاليا مجموعة من اللاعبين مثل تريزيجيه وكهربا وصالح جمعة، مضيفا انه يحتاج لخوض الكثير من المباريات من أجل الوقوف على القوام الاساسي، مؤكدا ان باب المنتخب مازال مفتوحا امام اي لاعب يظهر قدرات فنية عالية بخلاف تحليه بالالتزام والاخلاق العالية واحترام اسم مصر.