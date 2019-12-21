المنشآت السياحية تحث أعضاءئها على تجديد تراخيصها بدلاً من شطبها وإلغاء تصنيفها السياحى

حثت غرفة المنشآت السياحية برئاسة الأستاذ عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، أعضائها بضرورة سرعة تجديد التراخيص الخاصة بنشاطها من قبل وزارة السياحة وكذلك من خلال غرفة المنشآت السياحية بدلاًمن سقوط الترخيص وإلغاءه لعدم التجديد أو لعدم سداد رسوم إشتراكات الغرفة . أكد مجلس إدارة الغرفة فى إجتماعه الأخير ضرورة توجيه إنذار أخير للمنشآت السياحية المتأخرة فى تجديد تراخيصها ، وغير المسدده لإشتراكات الغرفة، لسرعة سدادها ، مؤكداً على أن هذا التقاعس يهددهم بإتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية تجاهها بسحب وإلغاء ترخيصها حالة تراخيها وتقاعسها عن السداد. وقال الأستاذ عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ،فى بيان صحفى ، أن الجهاز الإدارى بالغرفة ، قام بإتخاذ كافة الإجراءات ،سواء بالطرق الرسمية عبر المكاتبات الإدارية ، أو الإتصالات الودية لحث هذه المنشآت لتجديد تراخيصها ، وكذلك سداد قيمة إشتراكاتهم بالغرفة ، حتى لا يتم إلغاء عضويتها وبالتالى سحب تراخيصها السياحى عبر إصدار قرارات من وزيرة السياحية بهذا الأمر نتيجة لمخالفة هذه المنشآت للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لعمل الغرفة ، والتراخيص السياحية . وأضاف رئيس الغرفة، إننا كمجلس إدارة الغرفة ، نعمل دائماً للحفاظ على حقوق أعضائها من الجمعية العمومية ، و لصالح هذه المنشآت ، موضحاً أن غير الملتزم منها ، قد تسىء إلى المنشآت الأخرى الملتزمة بتنفيذ القوانين واللوائح ، وكذلك إشتراطات وضوابط التراخيص السياحية الممنوحة لها .