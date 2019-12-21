وزير المالية: إنهاء ٧٧٪ من ملفات «الطعن الضريبي» حتى نوفمبر الماضي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إنهاء ١٢٦ ألفًا من إجمالى ١٦٣ ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز ٧٧٪، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة ١٣٧ مليار جنيه تم تحصيل ١٠٤ مليارات جنيه منها ويجرى حاليًا العمل على تحصيل ٣٣ مليار جنيه؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل مدة النزاع وتحصيل حق الدولة بما يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يؤدى إلى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. قال الوزير إنه تم الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي، على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ حيث يجرى الآن توزيع الملفات إلكترونيًا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادى ومالى بما يسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بسرعة تحديث الإدارة الضريبية؛ سعيًا إلى منظومة متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية. أضاف أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وإحالته إلى مجلس الوزراء، حيث نتطلع لإقراره من مجلس النواب قريبًا، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ٦ أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم. أوضح أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية، تلقت ٢٤ ألف طلب خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٦ إلى ديسمبر ٢٠١٨، وقد تم إنهاء ١٨ ألف منازعة بضريبة مستحقة ٢٦,٨ مليار جنيه، تم تحصيل ٧٠ ٪ منها وتقسيط الباقى تيسيرًا على الممولين الجادين.