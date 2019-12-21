أخيرا أعلنت شركة YOR الشركة الهندية الرائدة فى صناعة إكسسورات الهواتف المحمولة عن إنطلاق أعمالها فى السوق المصرى فى إطار خطتها التوسعية لزيادة حجم استثماراتها فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

أعلن المهندس محمد حسين، مدير التسويق بشركة “YOR”: “إن الشركة قررت إطلاق أعمالها فى السوق المصرى بعد دراسات تسويقية كثيرة كشفت عن فرص واعدة فى سوق الهواتف المحمولة وإكسسورات الهاتف المحمول نظرا لحالة التنافس الضخمة لكبريات شركات المحمول العالمية مضيفا أن نظرا لزيادة إقبال العملاء والمستهلكين المصريين على شراء الهواتف المحمولة التى تتمتع بجودة عالية خاصة الذكية منها فإن هذا سيمنح منتجاتنا فرص كثيرة للمنافسة والإنتشار فى السوق المصرى بإعتباره البوابة الرئيسية للسوق الإفريقى”.

أخيرا.. YOR الهندية لإكسسورات المحمول تطلق منتجاتها فى السوق المصرى السابق 1 od 2 | التالي

وأضاف محمد حسين: “شركة ” YOR الهندية لإكسسورات الهواتف المحمولة تصنع منتجاتها بشكل رئيسي بمصنعها بالهند، وتتميز منتجاتها بجودة عالية وأسعار متوسطة تتناسب مع الغالبية العظمى من العملاء فى جمهورية مصر العربية. ولذلك نتطلع لتحقيق حصة سوقية فى السوق المصرى بنسبة 10 % خلال عام واحد خاصة وأننا سنعطى ضمانا لمدة عام على جميع منتجاتنا”.

مدير التسويق: نستهدف 10 % حصة سوقية من مبيعات إكسسورات المحمول فى السوق المصرى ونمنح المستهلك ضمان لمدة عام على جميع منتجاتنا

وكشف حسين: “شركة “YOR” متواجدة فى 20 نقطة خدمة لتقديم خدماتها للمستهلكين وتوزيع منتجاتها. ومن أبرز منتجات الشركة التى أطلقتها فى السوق المصرى السماعات الذكية اللاسلكية “سمارت بودز” ذات الجودة العالية، و”باور بنك” والكابلات، وسماعات البلوتوث، وسماعات الأذن، وجميع أنواع الشواحن. وقد حققت هذه المنتجات انتشارا واسعا فى السوقين الهندى والإثيوبى نظرا لجودتها العالية مما جعلها تحتل حصة سوقية كبرى فى مبيعات إكسسورات المحمول فى هذه الأسواق”.