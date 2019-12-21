بالفيديو والصور ..”الغزل والنسيج” تفتتح أكاديمية جديدة للتنمية البشرية والتثيقف العمالي.

إفتتح رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم صباح اليوم السبت أكاديمية التنمية البشرية للتثقيف والتدريب والفندق التابع لها بجمصة ،التابعين “للنقابة العامة”،وذلك بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج،وأعضاء مجلس إدارة “الشركة القابضة” ،والشركات التابعة ،و”النقابة العامة” .. وجاء في فيديو -مرفق بالخبر-جرى إذاعته خلال عملية الإفتتاح أن “الكاديمة” تحتوى على قاعات مجهزة للتدريب والتثقيف العمالي ،وكذلك غرف متميزة لإقامة المتدربين خلال فترة الدورات التدريبية .. وصرح عبدالفتاح إبراهيم أن هذا الإفتتاح الجديد للنقابة العامة يأتي في إطار إستراتيجية النقابة نحو تدريب العمال وتثقيفهم من أجل زيادة الإنتاج ،وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه الوطن ،وذلك تماشيا مع خطة الدولة نحو النهوض بالصناعة والإقتصاد ،والذي يتحقق بسواعد العمال ووعيهم . وأكد “إبراهيم” على أن “الأكاديمية” و”الفندق” جرى تشيدهم بسواعد العمال ،وهو ما كان محل إهتمام خلال الإفتتاح حيث جرى تكريم 50 من المهندسين والفنيين والعمال تقديرا لدورهم في البناء والتصميمات التي أشاد بها جميع الحضور .. وأعلن “إبراهيم” عن أن هذا الإفتتاح يعتبر صرحا جديدا من “صروح” النقابة العامة لخدم العمال والوطن .