مرعي مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، عن تعيين الكابتن أحمد مرعي مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة السلة للرجال. وسيعاون مرعي في مهمته، وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا، على ان يكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيي طبيب للفريق. وسيضيف الاتحاد خلال الفترة القادمة معد نفسي ومحلل أداء ومخطط أحمال ومدلك للجهاز الفني الجديد للمنتخب. ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس أمم افريقيا لكرة السلة التي ستقام من ١٨ إلى ٢٥ فبراير المقبل، ريف منتخب مصر في المجموعة الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) بالاضافة الى منافس رابع سيتحدد في شهر يناير المقبل.