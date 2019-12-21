وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات لمتابعة مستوي الخدمة

المنيا- اسامه سيد عبد العال

تفقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب. وجه الوزير بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية حيث شدد علي إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. عقب ذلك تفقد الوزير صالة حجز التذاكر، ووجه بضرورة المرونة في التعامل مع المواطنين وتسهيل عملية حجز التذاكر بجميع القطارات لتسهيل السفر عبر القطارات، والقضاء نهائيا علي ظاهرة بيع تذاكر الحجز بالسوق السوداء، مشددا علي إتباع كافة أساليب السلامة المهنية والتشغيل بالمحطات. التقي الوزير بعدد من الركاب المتواجدين بالمحطة واستمع لبعض المقترحات والمشكلات ووجه بالعمل علي حلها، وأعطي تعليمات بالتنسيق الدائم مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين سلامة الركاب وبالتواجد الدائم للكمسارية على أبواب المحطات لضمان حصول الراكب على التذاكر وضرورة زيادة عدد الكراسي الخاصة بكبار السن. ومن المقرر أن يتفقد الوزير والمحافظ عصر اليوم محور سمالوط بشمال المنيا، وهو مكون من 32 كوبري، الأساسي أعلي نهر النيل وكوبري أعلي السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلي 16 نفق علي الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وكذلك 2 بربخ علي المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم. ويعد المحور أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة – أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 26 كم وعرض 21 متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.450 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا. وأكد المحافظ أن محور سمالوط هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وج ذب المزيد من المستثمرين، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.