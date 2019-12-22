محافظ كفرالشيخ يتابع ختام فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد وكلاء الحسابات تطبيقا للشمول المالى

كتب/ منتصر النجار

تابع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بإعداد وكلاء الحسابات في إطار سعي الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة الجهات الإدارية بالدولة بهدف تحقيق الإدارة المتقدمة وفنون القيادة الابداعية من خلال بناء فرق العمل الجماعي والتركيز على فعالية التواصل والاتصال الفعال بين مختلف الإدارات والاقسام داخل الجهة الإدارية وتحقيق المشاركة الإيجابية بين مختلف الجهات وخلق المزيد من التنسيق والتوافق للوصول إلى الأمل المنشود استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر٢٠٣٠ وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ وتحت اشراف المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والمحاسب زينهم عيسى مدير المديرية المالية_ وكيل الوزارة، وبحضور الدكتور محمد مصطفى منسق عام وحدة التدريب الداخلي والمحاسب احمد عبد الرازق مساعد وحدة التدري، ومسئول وحدة التدريب المحاسب أحمد الحصرى