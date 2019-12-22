بأمر محافظ كفرالشيخ تم الإنتهاء من إنشاء موقف متبول الجديد فى 5 أيام

كتب منتصر النجار

فى إطار الإستراتيجية العامة للمحافظة بتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين والتواصل معهم ميداناً والحل العاجل لمشاكلهم، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه أثناء زيارته لقرية متبول بمركز كفرالشيخ الأسبوع الماضى التقى عدد من المواطنين وكان من بين طلباتهم حل مشكلة موقف سيارات الأجرة بالقرية، وعلى الفور أمر محافظ كفرالشيخ بتوفير قطعة أرض أملاك دولة لنقل الموقف اليها، حيث تم تدبير الأرض بمساحة 115م2 بوسط قرية متبول وتجهيز مسطحها بطبقة السن وتركيب ” تندات ” مظلات أعلى الموقف، وكشافات الإنارة لنقل موقف سيارات الأجرة من بداية القرية الى منتصف القرية والذى يضم 16 سيارة نقل جماعى، للتسهيل على المواطنين لرفع المعاناة عنهم فى نقل الركاب وطلاب الجامعة من قرية متبول الى مجمع مواقف كفرالشيخ والعودة، ليضع محافظ كفرالشيخ بذلك حلاً عاجلاً لمشكلة موقف قرية متبول فى 5 أيام والتى دامت لسنوات، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، ومشروع المواقف وسيارات الأجرة فيما عبر أهالى قرية متبول عن سعادتهم بسرعة إستجابة محافظ كفرالشيخ، بإنشاء موقف جديد بمنتصف القرية فى وقت قياسى، قائلين ” القرار يعكس إرادة قوية وقدرة غير محدودة على حل المشكلات بأسلوب غير تقليدى