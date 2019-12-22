الغموض لازال يحيط واقعة الجثث المجهولة بالاسكندرية

كتب احمد سلامة

واصلت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها بشأن العثور على هيكلين عظميين لشخصين مجهولين بطريق محور المحموديةأمس الاول والتى أكتشفها أحد سكان المنطقة بالمصادفة .وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث، والتحفظ على كافة كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستعجال نتيجة تحليل البصمة الوراثية “DNA” لتحديد هوية ونوع الجثتين. كان احد المواطنين من اهالى المنطقة قد أبلغ قسم شرطة محرم بك بالعثور على هياكل عظمية وبقايا جثث في حالة تحلل كامل بمنطقة الحضرة الجديدة بالطريق المشار إليه، وانتقل المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود هيكلين عظميين لشخصين بالغين في حالة تعفن رمى، داخل أجولة بالقرب من كوبري الزهور. وأجرى فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ياسر، رئيس نيابة محرم بك، معاينة للجثتين وأمر بندب خبراء الأدلة الجنائية لأخذ عينات من البقايا وفحصها. جرى نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 11085 لسنة 2019 إداري قسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة التحقيق.