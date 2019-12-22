تتردد أنباء عن أن التعديل الوزاري بات وشيكا، ومن المحتمل أن يعرضه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال ساعات.وتشير التوقعات أن التعديل يتضمن حقائب من بينها وزارة الصناعة والتجارة، التي رشحت لها نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتكون خلفا للوزير عمرو نصار،وأأن من بين المرشحين نيفين قباج، لحقيبة التضامن الاجتماعي، خلفا للدكتورة غادة والي، التي انضمت للعمل الدولي، بينما هناك أسماء أخرى مطروحة للحقيية نفسها، منها مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة وسيتم الاختيار بينهما. كما أن التوقعات والتحليلات توضح أنه «من بين التعديلات حالات دمج تتضمن السياحة في الآثار، والتي من المتوقع أن يتولاها الدكتور خالد العناني، وزير الآثار الحالي»،كما ان هناك تعديل في وزارات هامة، منها العدل والطيران، واتجاه لتعيين نواب وزراء من الشباب بشكل موسع، للاعتماد عليهم خلال السنوات المقبلة،و«هناك فلسفة جديدة في التشكيل تشمل تعيين نواب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والخدمية».وتوقعت مصادر أنه من المرجح تقديم القائمة للبرلمان ظهر اليوم في جلسته العامة للتصويت عليها دفعة واحدة.