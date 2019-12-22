مؤتمر مرتقب للبحث عن روشتة لإنقاذ صناعة الأدوية

تعقد النقابة العامة للكيماويات مؤتمر خاص بصناعة الأدوية وتذليل العقبات التى تقابلها، تحت رئاسة م .عماد حمدى والأمين العام للأتحاد العربي للنفط والمحاجر والكيماويات ، ويحضر المؤتمر لفيف من رؤساء مجالس الأداراة لشركات الأدوية للقطاع العام والخاص ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكيماويات واعضاء مجلس النواب بلجنه الصناعة.ويأتي ذلك من ضمن سلسلة مؤتمرات تعميق الصناعة وحماية المنتج الوطني.ويقام المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 24-12-2019 ، بمبني اتحاد عمال مصر الدور العاشر ، وذلك فى تمام الساعة11صباحا.