غدا الإثنين في حزب التجمع ..افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان يوسف شاهين للافلام القصيرة

تفتتح الدورة العاشرة لمهرجان يوسف شاهين للافلام القصيرة في السادسة مساء الاثنين المقبل 23 ديسمبر في مقر حزب التجمع”1 شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب- القاهرة” ..ويستمر المهرجان حتى الخميس 26 ديسمبر، ويُقام حفل ختام يشهد تكريم عدد من الفنانين، بينهم “الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الفنانة حنان مطاوع، مدير التصوير سعيد شيمي، الفنان أحمد فلوكس، الفنان أحمد سلامة، الفنان محمود حافظ، المخرج أحمد فؤاد درويش”.وجدير بالذكر أن لجنة تحكيم المهرجان، تشكلت من “مدير التصوير رمسيس مرزوق، الموسيقار هاني شنودة، الناقد الأمير اباظة، المخرج محمد حمدي، الفنان أحمد سلامة”. واعلنت ادارة المهرجان ان جميع عروض الأفلام والتى تبدا من الخامسة عصر الاثنين ١٢/٢٣ والثلاثاء ١٢/٢٤ والأربعاء ١٢/٢٥ عروض مفتوحة للمشاهدة امام الجمهور العام مجانا وكذا الندوات المقامة اثناء المهرجان وترحب ادارة المهرجان بجميع طلاب معاهد وأكاديميات السينما والمسرح و ترحب ادارة المهرجان بالسادة الصحفيين ومراسلى القنوات الفضاءية والمواقع الاليكترونية وتخصص لهم ملخص لجميع الفاعليات..وتنوه ادارة المهرجان ان ختام المهرجان ١٢/٢٦ سيكون بدعوات شخصية وغير مسموح بدخول احد بدون دعوة..وتنوه ادارة المهرجان انه غير مسموح تماما وبشكل قاطع اصطحاب الاطفال. وان جميع ايام المهرجان للكبار فقط +١٨..وتنوه ادارة المهرجان ان السادة أعضاء النقابات الفنية الثلاثة ( المهن السينيماءية – التمثيلية – الموسيقية )،وكذا نقابة الصحفيين يحق لهم حضور ايام المهرجان وأيضا الحفل الختامى بموجب كارنية النقابة..وتنوه ادارة المهرجان ان صناع الأفلام المشاركة فى المهرجان لهم دعوات لحضور الحفل الختامى..وعلى الجميع مراعاة اداب المشاهدة( ممنوع التدخين – ممنوع استخدام التليفون المحمول – ممنوع الدخول والخروج اثناء عرض الفيلم )

للمزيد من المعلومات التواصل مع

مدير المهرجان المخرج طونى نبيه

01223548939

01287924444