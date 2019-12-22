الحريرى يرفض تصفية المصرية للملاحة البحرية ويطالب بمحاسبة المسؤولين

كتب احمد سلامة

تقدم النائب السكندرى هيثم الحريرى بسؤال عاجل الى رئيس مجلس النواب يطالب فيه رئيس الوزراء بالرد على المخالفات التى جاءت فى تقرير مراقب الحسابات حول الشركة المصرية للملاحة البحرية وقال الحريرى ..حيث انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات تنفيذية لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة الغير عادية. مما يمهد الي تصفية الشركة الوطنية الوحيدة للملاحة المصرية بسبب قرارات واجراءات ادارية فاسدة تهدف الي اهدار المال العام وتخسير متعمد للشركة الوطنية المصرية. فقد بلغت صافي خسائر العام 2018 مبلغ 115.5 مليون جنيه مصري إضافة إلي الخسائر المرحلة البالغة 883.65 مليون جنيه مصري وبذلك يبلغ رصيد الخسائر المجمعة حتي 31 ديسمبر 2018 مبلغ 999 مليون جنيه مصري ومن ثم تكون الخسائر المجمعة قد تجاوزت كامل حقوق الملكية ( وذلك بدون الأخذ في الاعتبار الاثار المترتبة أو التي قد تترتب على التحفظات الواردة لاساس الراي العكسي ) فضلآ على تحقيق الشركة مجمل خسائر تشغيل بلغت 68.8 مليون جنيه مصري مع تجاوز الالتزامات المتداولة للشركة اصولها المتداولة بمبلغ 896.58 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى الارتباطات الرأسمالية الخاصة بعمرات السفن وفقآ لمتطلبات هيئات الإشراف والتي تبلغ 34.2 مليون جنيه مصري. الامر الذي يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ووجود شك جوهري في مدي قدرتها على الاستمرارية وقد اعدت القوائم المالية باقتراض ان الشركة كيان مستمر في المستقبل القريب بناءآ على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 26 ابرايل 2018 للنظر فيما تم من إجراءات تنفيذا لقرارات الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 لكتوبر 2017 والخاصة بإستمرارية الشركة . وأضاف الحريرى انه وفي ظل ما انتهي اليه تقرير إعادة هيكلة الشركة المعد بمعرفة شركة المجموعة الاقتصادية للإستشارات المالية الذي انتهي الي أن أفضل البدائل لإستمرار الشركة واعادة هيكلتها هو بيع السفن المتقادمة بالشركة وشراء سفينتين مستعملتين بقرض بالدولار الأمريكي مع ضمان المساهمين لسداد الديون المتراكمة على الشركة لإستقرار أعمالها خلال فترة إعادة الهيكلة حيث اقرت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26 ابريل 2018 الموافقة على استمرارية الشركة في ضوء نص المادة ( 61 ) من النظام الاساسي للشركة على ان يتم اعادة مخاطبة السادة المساهمين بشأن ما تضمنته قرارات الجمعية العامة للشركة بجلستها غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 اكتوبر 2017. وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2019 تم الموافقة على تفعيل قرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركة بتاريخ 22 اكتوبر 2017 و 26 ابريل 2018 ، ولم يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع تلك القرارات حيز التنفيذ الفعلي حتي تاريخ اعداد هذا التقرير11 ابريل 2019 هذا ولم نواف بدراسة توضح إجراء تقييم لمدي ملائمة فرض الإستمرارية للشركة وخططها المستقبلية لمواجهة الخسائر المجمعة في 31 ديسمبر 2018.