تمهيدا لافتتاحها قريبا بتكلفة 237 مليون جنيه محافظ المنيا يتابع اعمال تطوير وإنشاء مستشفى ملوى العام

المنيا-اسامه سيد عبد العال

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اعمال تطوير وانشاء مستشفى ملوى العام، بتكلفة 237 مليون جنيه، وذلك ضمن جولات المحافظ الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، والتأكد من نسب تنفيذ المشروع وماتم انجازه على ارض الواقع. رافق المحافظ خلال جولته،الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، واللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ملوى، وعدد من نواب البرلمان ، حيث تفقد المحافظ أقسام المستشفى شملت ( غرف العناية المركزة، الاستقبال والطوارئ، النسا والتوليد، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي ، العيادات الخارجية، الحضانات ، قسم الاشعة، المعامل، الحضانات). أكد المحافظ أ المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي مركزي ملوي ودير مواس والمراكز القريبة منها.شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال تمهيداً لافتتاحها، واستقبال كافة الحالات المرضية، مشيراً إلى أن المحافظة تتخذ العديد من الخطوات الايجابية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين من أبناء المحافظة. من جانبها ، قالت دكتورة أمنية رجب ، إن المستشفى مقامة على مساحة 28900 متر مربع، ويصل إجمالي عدد الأسرة بها إلى 182 سرير كما يحوى قسم الغسيل الكلوي على 46 سرير وقسم العناية المركزة 19 سرير و21 حضانة للأطفال المبتسرين ، كما تضم المستشفى أيضاً قسما للمعامل والتحاليل لاستقبال طوارئ الأشعة ـ قسم الغسيل الكلوي ـ العناية المركزة ـ عمليات النساء والولادة ـ الحضانات ـ مدرسة التمريض ـ مخزن الإدارة ـ الخدمات المساندة ـ إقامة المرضى والصيدليات. واضافت وكيل الوزارة أنه تم انجاز 99% من عملية التطوير والتجديد ، مشيرة الى أن المستشفى سوف تضم بعض الخدمات التي لم تكن متوفرة سابقا مثل أقسام قسطرة القلب واشعة الرنين المغناطيسي وجناح مطور ملحق به عناية مركزة لعلاج الحروق، بالإضافة إلى زيادة القوة الاستيعابية للأقسام الحرجة مثل الرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي .