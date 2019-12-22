محافظ المنيا يستقبل وفد دير الأنبا صموئيل

المنيا-اسامه سيد عبد العال

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، امس وفد من دير الأنبا صموئيل بمركز العدوه ، حيث قدم “الوفد” التهنئة للمحافظ بتوليه مهام عمله الجديد، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يكون محل ثقة القيادة السياسية. ضم الوفد القمص باخوميوس الصموئيلي وكيل الدير والقمص داوود الصموئيلي وعطا يوسف المحامي ، بحضور دكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد . أكد المحافظ أن منهج عمله يستند على ترسيخ مبدأ القانون وتحقيق العدالة بين أبناء المحافظة ، فالجميع سواسية أمام القانون وكلنا لنا حقوق وعلينا واجبات ونعمل جميعا من أجل رفعة الوطن وعزته.