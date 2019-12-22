محافـظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة يلتقيان بأعضاء مجلس النواب بالمحافظة

كتب عادل شحتينو

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعدد من أعضاء مجلس النواب بدائرة المحافظة بالديوان العام، وذلك على هامش إفتتاح ملاعب رياضية وعقد لقاءً بالشباب ، بحضور الأستاذ محمد إبراهيم موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة. فى بداية اللقاء قدم أعضاء مجلس النواب التهنئة لمحافظ المنوفية لتوليه مهام منصبه الجديد ، مؤكدين على دورهم ودعمهم الكامل والتعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للإرتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين كما أثنوا على منظومة العمل بالمحافظة. هذا وقد أشاد النواب بإهتمام الدولة بالشباب والعمل على صقل مهاراتهم وتوظيفهم فى مناصب قيادية مما يعد خطوة على طريق التنمية فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وأكدوا على الدور الرائد لوزير الشباب والرياضة وجهده فى تطوير مراكز الشباب بالقرى والنجوع بالمحافظة وتوفير الدعم اللازم لتكثيف الأنشطة الرياضية المختلفة . ومن جانبه أكد محافظ المنوفية بأنه تم عمل حصر كامل لإحتياجات مراكز الشباب على مستوى المحافظة لدراستها وتوفيرها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكذا توفير الدعم الكامل للنهوض بالأنشطة الرياضية والإرتقاء بالقطاع الرياضى والعمل على إحتضان المواهب الرياضية والتي من شأنها رفع إسم المحافظة عاليا في المحافل المحلية والدولية، مشيراً بأنه تم وضع تصور لتطوير مدخل شبين الكوم بما يليق بعاصمة المحافظة وكذا تطوير الميادين العامة على مستوى المحافظة .وفى الختام أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير الشباب والرياضة تقديراً لجهوده فى دعم مراكز الشباب والنهوض بالمجال الرياضى.