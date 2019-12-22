محافظ المنوفية ووزير الشباب الرياضة يتفقدان المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالإستاد الرياضى بشبين الكوم

كتب عادل شحتينو

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مركز الواعدين التابع للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالإستاد الرياضى بشبين الكوم بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام وعدد من أعضاء مجلس النواب ووكيل وزارة الشباب والرياضة ، وتم مشاهدة العروض الرياضية لأبطال فريق الواعدين لرياضية المصارعة والجودو . أوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية أن المشروع القومى للبطل الأوليمبى يضم خمس ألعاب رياضية تتنوع في رياضة ( المصارعة – الجودو – ألعاب القوى – تنس الطاولة – الملاكمة ) وأشارت أن المشروع حقق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية حيث فازت محافظة المنوفية فى بطولة اللقاء التقييمى للمراكز الموهوبة والبطل الأوليمبى على المركز الأول فى الجودو على مستوى الجمهورية ، وحصلت المحافظة على 7 ميداليات ذهبية و2 فضية و 3 برونزية ، وفى تجارب منتخب مصر حصل أربع لاعبين للأبطال الواعدين للمصارعة على المركز الأول . هذا وقد أكد وزير الشباب والرياضة أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد من أهم المشروعات القومية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية وتطويرها لاكتشاف أجيال موهوبة رياضياً ورعايتهم بطرق علمية حديثة وفق مراكز تخصصية لألعاب المشروع والأعمار السنية للموهوبين ، مؤكداً علي أن محافظة المنوفية حققت طفرة كبيرة ومراكز متقدمة بالعديد من الألعاب الرياضية المختلفة ، مضيفاً أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي مشروع مستقبل وأمل مصر في أولمبياد ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٨ مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في دعم المشروع بكافة إمكاناتها وطاقاتها . من جانبه أشاد محافظ المنوفية بمستوي جميع لاعبي مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي مشيراً أن المحافظة تمتلك العديد من الشباب الموهوبين الذين يمتلكون قدرات رياضية متميزة تؤهلهم لتمثيل مصر عالمياً والحصول علي مراكز متقدمة ، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق حلم المستقبل ، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في مساندة النماذج الواعدة التي ترفع راية مصرعالية خفاقة في مختلف دول أنحاء العالم.