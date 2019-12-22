مدبولي
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عاجل ..بالأسماء.. مجلس النواب يوافق علي التعديل الوزاري الجديد بحكومة مدبولي

كتب رانيا نبيل
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين الحاضرين ( لا يقل عن ثلث الأعضاء) على تشريحات التعديل الوزراى المقدم من رئيس الجمهورية بعض التشاور وموافقة مجلس الوزراء. وجاء التشكيل وفقا لخطاب رئيس الجمهورية كالتالى؛ 1 الدكتور/ مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء- الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه. 2 الدكتور/ خالد أحمد العناني علي عز وزيراً للسياحة والآثار. 3 المستشار/ عمر الخطاب مروان عبدالله عرفه وزيراً للعدل. 4 الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية. 5 الدكتورة/ رانيا عبدالمنعم محمد إبراهيم المشاط وزيراً للتعاون الدولي. 6 الأستاذ/ اسامة حسن عطوة هيكل وزيراً للدولة للإعلام. 7 الطيار/ محمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيراً للطيران المدني. 8 الأستاذة/ نيفين رياض عبدالمجيد القباج وزيراً للتضامن الاجتماعي. 9 الأستاذ/ السيد محمد مرزوق القصير وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي. 10 الأستاذة/ نيفين عصام الدين حسن جامع وزيراً للتجارة والصناعة. 11 المستشار/ علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن وزيراً لشئون المجالس النيابية .12 المهندسة/ غادة مصطفى لبيب عبدالغني أبو زيد نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي. 13 الدكتور/ طارق محمد توفيق أمين نائباً لوزير الصحة والسكان لشئون السكان .14 الطيار/ منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائباً لوزير الطيران المدني. 15 الدكتور/ محمد أيمن أحمد عاشور أحمد نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات. 16 الدكتور/ رضا السيد محمود حجازي نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين .17 الدكتور/ أحمد محمد ضاهر محمد حسين نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطوير التكنولوجي. 18 المهندس/ علاء الدين عبدالحكيم إمام خشب نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية. 19 المهندس/ مصطفى إبراهيم علي الصياد نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. 20 الدكتور/ سيد إسماعيل علي أحمد نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية. 21 المهندس/ رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية .22 الأستاذة/ غادة سمير سليمان علي شلبي نائباً لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة

رانيا نبيل
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