نائب “التجمع” يطالب باستدعاء 5 وزراء للبرلمان بسبب انتشار البلاستك المسرطن بالأسواق

قدم النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، بيان عاجل اليوم إلى رئيس مجلس النواب يطالب باستدعاء 5 وزراء للمجلس بسبب انتشار البلاستك المسرطن بالأسواق . ووجه البيان لوزراء؛ الصحة، البيئة، التجارة، التموين والتنمية المحلية، بسبب ما تتعرض له الصحة العامه للمواطنين من مخاطر لانتشار ظاهره صناعة وبيع وتداول الأدوات الطيبة المغشوشة والمخالفة للمواصفات التي يتم تصنيعها عن طريق تجمعها من مخلفات المستشفيات والوحدات الصحية، ويتم تصنيعها وإعاده تدويرها في مصانع بئر السلم لإنتاج الأجهزة التعويضية وخراطيم نقل الدم وأكياس المحاليل وكذلك العبوات الدوائية البلاستيكية. وأضاف البيان؛ كذلك صناعه الحقن والقسطرة والمسامير البلاتنية التي استخدمت في العمليات الجراحية وإعاده تدويرها مرة أخرى وتعليقها من جديد علي إنها جديدة في تجاره غير مشروعة تضر بالصحة العامة دون تراخيص رسمية، ويعمل في هذا القطاع بعض منعدمي الضمير من غير الموهلين لهذه الصناعة والتجارة المحرمه قانونا.