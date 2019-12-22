حزب التجمع يوافق من حيث المبدأ على مشروع الإدارة المحلية

قال النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع؛ إن مشروع قانون الإدارة المحلية ساهم فيه عدد كبير من النواب أثناء المناقشة. وأعلن السيد عبدالعال –خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاحد – موافقة حزب التجمع من حيث المبدأ على مشروع القانون، وقال: سوف أعرض ملاحظة حزب التجمع بشأن المشروع أثناء مناقشته. مؤكدًا أن الرقابة الشعبية لا تتحقق بوجود البرلمان منفردًا ولا بد من توافر جهاز الإدارة المحلية، وأيًا كانت الاعتراضات الدستورية التي أبداها الزملاء –النواب- لكن هذا لا يعطل إطلاقًا مناقشة القانون، أو إرسال رسالة سلبية للمجتمع أن البرلمان يقف أمام مناقشة القانون لإقراره. وطالب رئيس حزب التجمع؛ بضرورة طمئنة شعبنا أن المجالس المحلية سوف تمارس سلطتها للقضاء على المركزية في الخدمات والتحول إلى اللا مركزية.