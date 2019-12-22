«أستاذ التصميم الميكانيكي وأمين القطاع الهندسي بالوزارة» … في 10 نقاط «الأهالي» توضح السيرة الذاتية لمحمد مجاهد نائب وزير التعليم

منذ قليل وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، على تعين الأستاذ محمد مجاهد نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني ..في هذا الصدد ترصد «الأهالي» أبرز10 نقاط عن نائب وزير التعليم.

1) أستاذ التصميم الميكانيكي بكلية الهندسة جامعة القاهرة منذ عام 1990.

2) حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، وجائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2016.

3) نشر العديد من الأبحاث في المحافل الدولية.

4) أشرف على عشرات الرسائل العلمية

5) قدم عشرات الاستشارات الهندسية لخدمة الصناعة المصرية.

6) شغل العديد من المناصب بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

7) كان أمينا للجنة قطاع التعليم الهندسي منذ 2008 وحتى 2018 حينما تم اختياره لمنصب نائب الوزير لشئون التعليم الفني.

8) له العديد من الاسهامات في مجال التعليم الفني حيث ساهم في إنشاء عدد من المجمعات التكنولوجية المتكاملة التي تعمل بنظام 3 +2 +2 وتنتهى بمنح درجة البكالوريوس في التكنولوجيا ومن أهم هذه المجمعات مجمع دمو بالفيوم والذى أنشأ بالتعاون مع إقليم ايميليا رومانيا الإيطالي

9) يعمل بمناهج مناظرة لمناهج التعليم الفني في دول الاتحاد الأوروبي.

10) وافق مجلس النواب على تعينه نائبًا لشؤون وزير التعليم لتعليم الفني