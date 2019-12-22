حريق في وزارة الخارجية !

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن أجهزة إنذار الحريق في مبنى الوزارة قد انطلقت اليوم نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد طوابق المبنى، وهو ما أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، وتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى.وأضاف حافظ أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم لم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأنه تم انتظام العمل بالوزارة فور التأكُد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني. هذا، وجاري التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق.