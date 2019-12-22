“جنايات شبين الكوم” تصدر حكما في قضية “شهيد الشهامة”

أدانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية اليوم الأحد، المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا بـ”ضحية الشهامة”.وقضت محكمة الأحداث بالسجن للمتهم الأول محمد راجح 15 عاما، وإسلام عواد 15 عاما، مصطفى محمد 15 عاما، وإسلام البخ 5 سنوات.وقال المستشار باهي حسن رئيس محكمة جنايات الأحداث، عقب سماع المرافعة والشهود، إنه ثبت قيام المتهمين بقتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد.وأضاف أنه “ثبت للمحكمة أن المتهمين المتهم الأول محمد أشرف راجح، والثاني إسلام عواد، ومصطفى محمد 15 عاما، قد قاموا في 9 أكتوبر 2019 بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد.وتعود أطوار القضية إلى 9 أكتوبر 2019، حيث تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزي “محمود. ع. أ” الطالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.وأظهرت التحقيقات أن راجح .م (18 عاما) طعن الضحية إثر مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي.جدير بالذكر أن المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجني عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.