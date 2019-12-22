استفتاء شعبي لاختيار أفضل نائب تشريعي وخدمي

يجري موقع “بوابة البرلمان”، ومركز “بيت الخبرة للدراسات البرلمانية”، أول استفتاء شعبي في جميع الدوائر بالمحافظات حول أفضل نائب تشريعي ورقابي، وأفضل نائب علي المستوى الخدمي ، وأفضل نائبة علي مستوي كل محافظة. وقال الكاتب الصحفي أحمد الحضري، رئيس تحرير موقع “بوابة البرلمان”: إن الإستفتاء سيجري بالتعاون مع بيت الخبرة للدراسات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار 3 نواب من كل محافظة من أفضل النواب من حيث الخدمات والدور الرقابي والتشريعي، كما سيتضمن الاستفتاء اختيار نائبة من كل محافظة كأفضل نائبة. من جهته قال نصر عبده، المدير التنفيذي لمركز بيت الخبرة للدراسات والاستشارات البرلمانية، أنه سيتم تكريم عدد من رجال السياسية وكبار الإعلاميين والكُتاب والصحفيين، علي هامش الحفل الذي يقام بأحد الفنادق قريبا.