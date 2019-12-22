قال أنها خطوة فى طريق إقرار العدالة الدولية التى غابت طويلاً..”حزب التجمع” يرحب بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق فى الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى

صرح متحدث رسمى باسم حزب التجمع بما يلي:”تلقى حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى بالترحيب والتقدير خبر إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق فى الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى باعتبارها جرائم حرب وضد الإنسانية .وهو القرار الذى طال انتظاره ، والذى يعد انتصاراً للشعب الفلسطينى ، وإرادته ، وخطوة فى طريق إقرار العدالة الدولية التى غابت طويلاً عن توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطينى ، وردعاً قانونياً لمرتكبي تلك الجرائم من قبل قادة دولة الاحتلال ، ومن وفر الحماية والغطاء الدولى لهم .ويؤكد حزب التجمع دعمه لهذا القرار ، ويقدم كافة الإمكانيات والخبرات لتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه ، وتقرير مصيره ، ووقف الجرائم الصهيونية ، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، حتى زوال الاحتلال واستكمال بناء دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .”